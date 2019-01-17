Medipol Başakşehir Abdullah Avcı ile sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini en yakın rakibinin 6 puan farkla önünde lider kapatan Başakşehir, teknik direktörü Abdullah Avcı ile olan sözleşmesini 5 yıl daha uzattı. Basın toplantısına Başkan Göksel Gümüşdağ ile birlikte katılan Avcı, "Son 2 senedir yarışın içindeyiz. Bütün veriler oyun anlamında bizi gösteriyor. Bu oyunu geliştirmeye çalışacağız." dedi.
Medipol Başakşehir Abdullah Avcı ile sözleşmesini 5 yıl daha uzattı17 Ocak 2019, Perşembe
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