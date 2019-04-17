Mazbata verildi ama süreç tamamlandı mı? Mazbata kararı hukuki mi? İtiraz sonucu neden beklenmedi? 17.04.2019 22:22

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verdiği son karar hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Seçimlerin yenilenmesine neden olacak onca delile ve AK Parti'nin olağanüstü itirazına rağmen İl Seçim Kurulu, YSK'yı beklemeden İstanbul'da seçimi İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak mazbatasını verdi. İstanbul İl Seçim Kurulu daha önce de defalarca oy sayımını durdurarak seçimlere gölge düşürmüştü..

Mazbata verildi ama süreç tamamlandı mı? Mazbata kararı hukuki mi? İtiraz sonucu neden beklenmedi? Mazbata verilmesi ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi editörü Kenen Kıran ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın A Haber ekranlarında yorumladı...

Kenan Kıran, "31 Mart seçimlerinin kazananı kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük oy usulsüzlüğünün gerçekleştiği seçimlerden biri oldu. 17 bin oyun çalındığı belgelendi. Yapılan sayımda Binali Yıldırım'ın 17 bine yakın oyunun çalındığı belgelendi.

Maddi hatalar çok oldu. İstanbul'da Binali Yıldırım'ın oylarının yüksek olduğu yerlerde Binali Yıldırım'ın oylarının İmamoğlu'na yazıldığını gördük. Tamamı incelenmedi. Birçok sandık var. Memur olmayan sandık kurulu üyeleri... Maltepe'de 692 sandık başkanı ve memur ilçe ve il dışından kişilerin sandık başlarında görevli oldukları tespit edildi. Hakkari'deki bir askerin 31 Mart gecesi İstanbul Maltepe'de sandık kurul başkanlığı yaptığı tespit edildi. Bu yanlışlığı yapan ilçe seçim kurulu başkanıdır. Oyların çalınma operasyonunu gerçekleştiren kişiler YSK sistemine hatalı veriler giren ve sandıkta görev yapamayacak kişilerin ilçeye getirilmesi..." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Sistematik bir yapının ortaya koyduğu senaryonun tezahürü gibi geliyor. Bize bile sandığa gittiğimizde çoğu sefer uyarılmadık. Hiç bir sunum yapılmamış İstanbul'da özellikle. Oy pusulası 4 iken 3 veriliyor. Oy pusulalarını eksik verdiler. Sandıklarda çok büyük hatalar var." diye konuştu.

"KOLTUĞA OTURAN KİŞİ 15 BİN OYUN HIRSIZIDIR"

İhsan Aktaş, "15 bin oyu kim çalı, neden Binali Bey'den çalındı. Koltuğa oturan kişi 15 bin oyun hırsızıdır, çalandır. İster FETÖ çalsın ister başkası çalsın bu şaibe bu siyasetin üzerinden kalkmaz. Herhalde Mazbatayı yastığın üzerine koyup yatacak. Hak arayan kişi hiçbir zaman 15 bin oyu kimin çaldığına değinmiyor. Yerel seçimlerin tamamı FETÖ ile AK Parti arasında bir mücadele olarak geçti. Maltepe'de hangi güç sandık başındakileri hukuka uygun kişilerden seçebiliyor. Bu ağır bir sorundur." diye konuştu.