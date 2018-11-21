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Marmaris’te çifte hortum paniği!

21 Kasım 2018, Çarşamba

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle karadaki 5 yelkenli yat ve 4 otomobil zarar gördü.


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