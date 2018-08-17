Marmara Depremi'nin 19'uncu yılı

Tam 19 yıl önce Marmara asrın felaketiyle sarsılmış binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Bugün her sene olduğu gibi gece tam 03.02'yi gösterdiğinde hayat durdu ve depremde yaşamını yitirenler anıldı.
Marmara Depremi'nin 19'uncu yılı17 Ağustos 2018, Cuma
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