Yol Durumu

Marmara Depremi'nin 19'uncu yılı

17 Ağustos 2018, Cuma

Tam 19 yıl önce Marmara asrın felaketiyle sarsılmış binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Bugün her sene olduğu gibi gece tam 03.02'yi gösterdiğinde hayat durdu ve depremde yaşamını yitirenler anıldı.

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