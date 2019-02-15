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Markette tanzim oyunu

15.02.2019 10:42

İstanbul ve Ankara’da açılan tanzim satış noktaları ile zincir marketler indirim düğmesine bastı. Etiketler tanzim fiyatlarına çekildi. Ancak diğer illerde fahiş fiyatlar devam etti...


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