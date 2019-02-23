Marketlerde gramaj oyununa dikkat! Bakın nasıl anlaşılıyor... 23.02.2019 02:25

Fırsatçılar her yolu deniyor... Eğer markette dikkatli olmazsanız tuzağa düşebilirsiniz. Bazı üreticiler, gramını düşürdükleri ürünü aynı fiyata satarak gizli zam yapıyor. Bazı üreticilerse ürünlerini paketini büyüterek, diğer üründen daha çok izlenimi veriyor. İşte süper markette olayın iç yüzü...