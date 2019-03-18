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Mansur Yavaş'tan tehdit itirafı!

18.03.2019 14:24

Sahte senet skandalının ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda oluşan soru işaretlerine yanıt veremeyen CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında "tehdit" yoluna başvurduğunu kabul etti. Yavaş canlı yayında pişkinlikle "paramı almak için yaptım" dedi.


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