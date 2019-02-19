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Mansur Yavaş’ın şok listesi doğrulandı! Seçilirse 20 bin sol örgüt üyesini işe alacak

19.02.2019 12:01

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, CHP'nin Ankara adayı "Mansur Yavaş seçilirse sol örgütlerden mi, terör örgülerinden mi yoksa CHP’lilerden mi oluşan 20 bin kişi işe alınacak?" sorusunu gündeme getirmişti. Şahin'in iddiası CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer tarafından doğrulandı. Taşçıer “20 bin değil daha fazla kişiyi işe alacağız” diye konuştu.


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