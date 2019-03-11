Zillet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği iş insanı Necmettin Kesgin A Haber'de yaşadıklarını anlattı. Kesgin'in canlı yayında belgelerini sunduğu tutanaklı, kayıtlı tehdit mesajları Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalının ne derece büyük olduğunu gözler önüne serdi.
"SENİ YAŞATMAM, SÜRÜNDÜRÜRÜM!"
İşte o skandal tehditler:
Mesajlar öyle bir mesajlar ki... Senin düğününü basacağım, seni rezil ederim diyor. Seni kodese attırıcam diyor... Seni Ankara'da yaşatmayacağım diyor. Sahte senedi icraya koyan Mansur Yavaş. Mansur Yavaş tarafından defalarca tehdit edildim. Bu belge bana ait değil. Bu belgede soyismim yanlış yazılmış. Bu gün getir parayı canını okurum. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Sahtekar, dava açmışsın. Seninle uğraşacağüım. Bu hafta tutuklanmazsan ben bu mesleği bırakırım. Bu hafta kodes haftan, dinlen..
Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı! Tehditlerin ardı arkası kesilmemiş...11.03.2019 23:08
Zillet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği iş insanı Necmettin Kesgin A Haber'de yaşadıklarını anlattı. Kesgin'in canlı yayında belgelerini sunduğu tutanaklı, kayıtlı tehdit mesajları Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalının ne derece büyük olduğunu gözler önüne serdi.
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