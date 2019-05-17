Mansur Yavaş 15 Temmuz cümlesinden rahatsız oldu, konuşma yapılmasına izin vermedi

Ankara Büyükşehir belediyesi meclis toplantısında 19 Mayıs’ı anma ve kurtuluş savaşımızın önemi konulu bir konuşma yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir’e Mansur Yavaş tepki göstererek mikrofonunu kapattı.
Mansur Yavaş 15 Temmuz cümlesinden rahatsız oldu, konuşma yapılmasına izin vermedi17.05.2019 21:37
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