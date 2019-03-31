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Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

31.03.2019 15:08

Malatya'nın Pötürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı.


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