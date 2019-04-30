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Magandanın öldüresiye dövdüğü çocuk o anları anlattı

30.04.2019 11:48

Tuzla’da erik yiyen çocuğun attığı çekirdek aracına isabet eden şahıs, çekirdeği taş sanınca çocuğu öldüresiye dövdü. Yüzündeki darp izleri görenlerin yüreğini yakan çocuk o anları anlattı.


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