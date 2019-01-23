Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump, Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. Maduro'ya karşı halkın kışkırtılıp sokaklara dökülmesi ve ABD Başkanı'nın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması, "ABD Venezuela'da darbe peşinde" iddialarını güçlendirdi.
Maduro'yu devirmek için düğmeye bastılar...23 Ocak 2019, Çarşamba
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