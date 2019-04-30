Maduro’nun çağrısı üzerine Venezuelalılar darbeye karşı meydanlara indi. Venezuelalılar, Miraflores Sarayı’nın etrafını etten duvarla ördüler.
Maduro’nun çağrısı üzerine Venezuelalılar darbeye karşı meydanlara indi30.04.2019 22:46
- Maduro’nun çağrısı üzerine Venezuelalılar darbeye karşı meydanlara indi
- Venezuela'da darbeciler halkı ezdi
- AK Parti MYK sonrası kritik açıklamalar
- AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik skandal sözlerine sert yanıt
- İBB'nin marşlı 1 Mayıs kutlaması tepki çekti
- Venezuela'da neler oluyor? Venezuela'da son durum... Darbeciler halkı ezdi
- Venezuela'da Amerikan destekli darbeci askerler gözaltına alınıyor
- Bağdadi videosunda dikkat çeken Türkiye detayı
- Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çeteye operasyon! Kazakistan uyruklu çete lideri kadına gözaltı
- İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
- Bartın'da ilginç olay! Oyuncak diye torununa verdi...
- Mavi listedeki terörist Azimet Ceyhan yakalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.