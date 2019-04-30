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Maduro’nun çağrısı üzerine Venezuelalılar darbeye karşı meydanlara indi

30.04.2019 22:46

Maduro’nun çağrısı üzerine Venezuelalılar darbeye karşı meydanlara indi. Venezuelalılar, Miraflores Sarayı’nın etrafını etten duvarla ördüler.


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