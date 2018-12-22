Trabzonspor'un fenomen olan teyzeleri... Onlar maç izlerken hem dua ediyorlar hem de oya işliyorlar.
Maçta dua edip oya işlediler22 Aralık 2018, Cumartesi
- Maçta dua edip oya işlediler
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