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Maçta dua edip oya işlediler

22 Aralık 2018, Cumartesi

Trabzonspor'un fenomen olan teyzeleri... Onlar maç izlerken hem dua ediyorlar hem de oya işliyorlar.


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