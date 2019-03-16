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Londra'da Müslüman gruba ırkçı saldırı

16.03.2019 09:08

Londra'da bir grup, cami önünde bekleyen Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar araçla kaçarken, cemaat üyelerinden biri aracın üzerine çıkarak kaçışlarına engel olmaya çalıştı.


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