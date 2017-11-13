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Liseli gençlerin bayrak sevgisi duygulandırdı

13 Kasım 2017, Pazartesi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, rüzgardan ters dönen bayrağı iki arkadaşının üzerine basarak düzelten gencin gösterdiği duyarlılık takdir topladı.

Nazilli'nin Uzun Çarşı girişinde asılı bayrak rüzgardan ters dönüp katlanınca, bayrağın bu hali lise öğrencisi oldukları tahmin edilen üç gencin dikkatinden kaçmadı.

Kısa bir süre durup kafa kafaya veren gençler, ters dönen bayrağı düzeltmek için harekete geçti. Aranan çözümü bulan gençlerden birisi, diğer ikisi tarafından ayaklarının altından tutularak yukarı kaldırıldı. İki arkadaşının elleri üzerinde ayakta duran genç, katlanmış bayrağı düzeltip yere indi.
Görenleri duygulandıran o anlar, amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Görüntü, sosyal medyada paylaşılmasının ardından, kısa sürede hızla yayıldı ve o gençler izleyen herkesin büyük takdirini topladı.
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