Sultangazi’de aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu bir grup saldırgan başka bir lise öğrencisini kemer ve sopalarla öldüresiye dövdü. Kavgada 15 yaşındaki çocuğun kafatası parçalanırken, mağdur çocuğun babası Mehmet Kurt, “Ben oğlumu hastaneye götürdüğüm zaman ölüm riski var dediler” dedi. Yaşanan feci kavga anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Lise öğrencisinin kafatası parçalandı, o anlar kamerada!22 Kasım 2018, Perşembe
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