Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR dorsesi alev aldı! Trafik durdu (Video) 12.09.2019 18:34

Edirne istikametine ilerleyen tırın dorsesi Yassıören mevkiisinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü Serdar Kayabaş, alev alev yanan dorseden tırın ön bölümü ayırdı. Kartondan bardak bulunan dorsedeki yangına itfaiye müdahale etti. Yangın nedeniyle yolda trafik bir süre durdu. Yangın söndürülürken olay yerindeki inceleme sürüyor.