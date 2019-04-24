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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gizemli treniyle Rusya'da! Dünya bunu konuşuyor

24.04.2019 16:21

Dünyanın en dikkat çeken liderlerinden biri hiç kuşkusuz Kuzey Kore lider Kim Jong-Un Rusya'da! Gizemli treniyle Rusya'ya gelen Kim Jong-Un'un neden Rusya'ya geldiği merak ediliyor. Kapalı kapılar ardında yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un birçok özelliği ise hala bilinmiyor. Adeta sır küpü olan Kim Jong-un hakkında ilk kez duyacağınız o gerçekler...


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