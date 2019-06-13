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Külliye'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

13.06.2019 12:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 13:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirecek.

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