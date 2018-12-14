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Kudüs klibi izleyenlerin yüreklerini yaktı

14 Aralık 2018, Cuma

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının öncesinde yayınlanan Kudüs belgeseli izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İşte sosyal medyanın gündemine oturan o klip...


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