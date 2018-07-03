Küçük Leyla'nın cansız bedeni burada bulundu 02 Temmuz 2018, Pazartesi

Ağrı'da bayram ziyareti için gittikleri dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni bulundu. Tüm Türkiye'nin 18 gündür iyi bir haber beklediği küçük Leyla'nın cansız bedeni Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulundu.