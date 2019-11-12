Bartın’da küçük bir çocuk, vincin arkasına asılı halde yolculuk yaptı. Bartın’da bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi. Okul çıkışı kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, bir öğrenci yokuş yukarı çıkan bir vincin kasasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan küçük çocuğun hayatını hiçe sayan hareketi izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
Küçük çocuğun vinç arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada12.11.2019 18:41
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