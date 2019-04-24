Kredi kartı kullananlar dikkat! Yılda 100 bin kişi bu yöntemlerle dolandırılıyor işte dolandırıcının 6 adımı 24.04.2019 11:06

Türkiye genelinde kredi kartı dolandırıcılığına maruz kalıp dava açan kişi sayısı son beş yılda 500 bini geçti. Her yıl yaklaşık 100 bin kişi dolandırılıyor.

