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Kredi kartı kullananlar dikkat! Yılda 100 bin kişi bu yöntemlerle dolandırılıyor işte dolandırıcının 6 adımı

24.04.2019 11:06

Türkiye genelinde kredi kartı dolandırıcılığına maruz kalıp dava açan kişi sayısı son beş yılda 500 bini geçti. Her yıl yaklaşık 100 bin kişi dolandırılıyor.


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