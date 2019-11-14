Kredi faizleri düşüyor! Konutta 0,78 ve 0,79 fırsatı 14.11.2019 13:58

Bankalarda şu sıralarda kredi faizleri düşüyor! Konut kredileri vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bankalarda şu sıralarda 0,78 ve 0,79 fırsatı ile anlaşmalı konut kredileri ilgi görüyor. Bu bağlamda ev almak isteyenlere bankaların sunduğu fırsat büyüyor. Kuveyt Türk, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0.98'e düşürdü. ING Türkiye de konut kredisinde faiz oranını 120 ay vadede yüzde 0.98'e çekti. Yeni kredi talebi olanların yanı sıra kredisini taşıyanlar da fırsattan yararlanacak. Bu arada devletten kendi evinin sahibi olmak isteyenlere yönelik devlet destek programları üzerine çalışmaya devam ediyor. İşte Kuveyt Türk, ING, TEB, İş Bankası ve Yapıkredi konut kredisi faiz oranları...

Ev almak isteyenlere bankaların sunduğu fırsat büyüyor. Kuveyt Türk, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0.98'e düşürdü. ING Türkiye de konut kredisinde faiz oranını 120 ay vadede yüzde 0.98'e çekti. Yeni kredi talebi olanların yanı sıra kredisini taşıyanlar da fırsattan yararlanacak. Türkiye İş Bankası kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını % 0,78'e çekti. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.69 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. İşte en uygun kredi veren bankalar ve konut kredisi faiz oranları 0,79 ve 0,98 fırsatı takvim.com.tr'de

ING BANKTAN KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ

ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek..

Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisini destekleme anlayışının bir uzantısı olarak, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını % 0,78'e çekti. İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak 600 Bin TL'ye kadar yeni kredi kullanımlarında aylık %0,78 faiz oranı ve 120 aya kadar vadeli geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunuyor. Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destekle bu oran müşteriye %0,78 olarak yansıtılacak.

VAKIFBANK'TAN YÜZDE 0,79 ORAN İLE SARIPANJUR FIRSATI

Anlaşmalı firmalardan satın alacağınız konutlar için; aylık %0,79 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanabilirsiniz. Kampanyaya dâhil olan firmaların da katkısıyla 0,79% faiz oranı ve 180 aya varan vadelerle, Kampanya, anlaşmalı firmalardan alınacak yeni konut alımları için geçerlidir.

100.000 TL kredi tutarı için Peşin Faiz Katkılı Örnek Maliyet Tablosu ise aşağıdaki gibi:

Anlaşmalı Konut Projeleri

İstanbul

Ankara

İzmir

Adana

Aydın

Edirne

Çanakkale

Giresun

Konya

Kocaeli

Mersin

Ordu

Rize

Tekirdağ

Trabzon

K.K.T.C.

14 KASIM GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Halkbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99

500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19

1 milyon TL üzeri 1,39 TL

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99

500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19

1 milyon TL üzeri 1,39 TL

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Vakıfbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99

500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19

1 milyon TL üzeri 1,39 TL

ICBC Turkey

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,38

Aylık Taksit: 1.710 TL

Garanti BBVA

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,36

Aylık Taksit: 1.695 TL

Yapı Kredi Bankası

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,35

Aylık Taksit: 1.688 TL

TÜM BANKALARIN GÜNCEL KREDİ ORANLARI

Fibabanka Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.49

Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.58

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.59

Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.69

HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.79

Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.83

Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 2.15

Albaraka Türk Konut Finansmanı % 1.09

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.15

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.15

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.10

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.17

ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.19

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.20

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.22 QNB

Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.28

Vakıf Katılım Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.29

Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.30

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.37

EV ALMAK İSTEYENE MÜJDE!

Devletten 2020 Yılında Teşvik Planı Birikimleri ilke kendi evinin sahibi olmak isteyenlere yönelik devlet destek programları üzerine çalışmaya devam ediyor. Konut hesabı ile birlikte birikim yapan, ilk defa ev sahibi olana 25 bin lira devlet desteği geliyor...

Vatandaşları tasarruf yapmaya yönlendiren devlet destekli kampanyalar 2020 yılında da devam ediyor. Yeni teşviklerle konut hesabı için devletin verdiği desteklerin artması bekleniyor. Örneğin 2020 yılında ev sahibi olmak isteyen kişilerin konut hesabı ile tasarruf yapmalarını amaçlamak için ilk defa ev satın alana 25 bin lira devlet desteği verilmesi hedefleniyor. Bunun yanı konut sahibi olmak için para biriktirene özel düşük faizli ve avantajlı ödemeli konut kredisi verilmesi üzerinde çalışılıyor.

KONUT İÇİN TASARRUF YAPANA DESTEK!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden çıkış yapan kişilerin sayısını azaltmak maksadıyla devlet, özellikle yeni konut alımında vatandaşın borçlanmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların tasarruf yapması hedefiyle yeni birikim hesabı üzerinde çalışmaya devam ediyor Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre devletin para birikimini teşvik etmek hedefiyle başlatacağı yeni düzenlemelerin de çerçevesi netleşmeye başladı. Ekonomi yönetiminin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun üzerinde çalışacağı belirtilen bu modelin uygulamasında bankalarla da görüşüleceği öğrenildi.

Bu kapsamda amaçlanan vatandaşın kendi birikimi ile tüketim yapma alışkanlığını kazanması olacak. Sadece konut satın alımlarında değil, eğitim harcamalarından sağlık masraflarına her kaleme uygulanabilir bir şekilde hayata geçirilecek yeni düzenlemeler için fizibilite çalışmalarının da hız kazandığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan gazeteci Hacer Boyacıoğlu yazısında "10 lirayı kendi biriktiriyorsa, bu tutarın yüzde 10'u veya yapılacak fizibilite raporuna göre farklı bir tutarı, teşvik unsuru olarak verilebilir.

Ayrıca bu tür hesaplarla yapılan harcamalara da da vergisel teşvikler uygulanacak." dedi. İnsanların kendi tüketimlerini planlamaları gerektiği ve bunun için tasarruf yapma alışkanlığına sahip olmalarının hedeflendiği bu uygulamalarla hem tasarruf yapmaları hem de bu devletin de bu tasarrufa sunacağı katkıdan faydalanarak harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri amaçlanıyor. Örneğin vatandaşın tatile gitmek için bir yıl önceden birikim yapmaya başlaması ve bu sayede önünü görmesi isteniyor.

5 AŞAMALI SİSTEM GELİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamuoyuna duyurduğu

Yeni Ekonomi Programı kapsamında Yapı Tasarruf Sandığı sistemi de yer aldı. Buna göre devlet ev satın almak isteyenler için yapı tasarruf sandığı sistemini uygulamaya koyacak. Söz konusu sistem ile konut satın almak isteyenler için konut hesabı benzeri bir hesap açılacak. Açılan bu hesapta ev almak isteyen vatandaşlar her ay düzenli bir şekilde belirlenen miltarda para biriktirecek. Konut hesabında biriktirilen ev parasının üstüne devlet teşviki de eklenecek. Konut hesabı sistemine benzeyen bu sandık sisteminde farklı olarak vatandaşın biriktirdiği paranın bulunduğu bankadan satın alacağı ev için çok düşük faizli konut kredisi kullanma fırsatı bulunacak.