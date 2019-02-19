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Kozmik "bacı" lakaplı FETÖ'cü Yasemin Ören yakalandı

19.02.2019 12:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonlarda, örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu iddia edilen Yasemin Ören'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.


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