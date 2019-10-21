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Koyun yününü ekmek kapısına çevirdi! Sivas'ta üretip lüks otellere gönderiyor

21.10.2019 19:21

Sivas’ın Doğanşar ilçesi Çalıcı köyündeki Hatice Kurt isimli girişimci kadın, koyun yününden ürettiği, tamamen el yapımı olan hamam keselerini Türkiye'nin birçok ilinde bulunan lüks otellere gönderiyor. Kurt, "Kıldan resmen duvar örüyorum. Yapan yok. Daha önce çok vardı. Her evde vardı. Harmanlar çözülürdü böyle 5-6 tane şal olurdu bir harmanda. Şuan bir tek benim." diyerek mesleğinde tek olduğunu vurguluyor.


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