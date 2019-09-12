Haberler Web TV Korkunç görüntü! Balkonda oynarken yere çakıldı, o anlar kameraya yansıdı

Korkunç görüntü! Balkonda oynarken yere çakıldı, o anlar kameraya yansıdı

12.09.2019 19:56

Bahçelievler’de bir çocuk, ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü. Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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