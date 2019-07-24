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Körfez'de statüko sarsılıyor mu? ABD'den beklenen destek gelmedi

24.07.2019 00:16

Körfez’de statüko sarsılıyor. ABD'nin 2003 yılında Irak’ı işgali ve sözde “Arap Baharı”, bölgenin önemli güçleri olan Irak, Mısır, Suriye gibi ülkelerin zayıflamasına yol açtı. Oluşan boşluğu Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) ve Suudi Arabistan'ın liderliğindeki statüko ekseni doldurmaya çalıştı. Bu iki ülke büyük ekonomi ve askeri harcamalarla agresif bir dış politika izlemeye başladılar. Ancak planlar istedikleri gibi gitmedi ve statüko ekseni bugünlerde sarsılıyor. Körfez’deki yeni denklem A Haber’in analiz haberinde…


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