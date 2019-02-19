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Köprü geçiş cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat'ta

19.02.2019 12:38

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle ödenen idari para cezalarının iadesine ilişkin başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecek. Köprü geçiş cezası paralarını geri almak isteyen vatandaşların, en yakın vergi dairesine dilekçeyle başvurması gerekiyor.


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