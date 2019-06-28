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Konya'da 'platonik' vahşeti! Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldürdü

28.06.2019 02:24

Konya’da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C. (53), iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusu Şeyma Sarı’yı (25) ve kardeşi Tuğba Sarı’yı (18) öldürdü. Muzaffer C., polis merkezine teslim olurken, hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.


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