Konya’da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C. (53), iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusu Şeyma Sarı’yı (25) ve kardeşi Tuğba Sarı’yı (18) öldürdü. Muzaffer C., polis merkezine teslim olurken, hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Konya'da 'platonik' vahşeti! Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldürdü28.06.2019 02:24
- Konya'da 'platonik' vahşeti! Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldürdü
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