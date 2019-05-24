Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti24.05.2019 04:58
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