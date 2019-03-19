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Konut satışında toparlanma sinyali | 2.5 yılın en büyük artışı!

19.03.2019 09:24

Ekonomide başlayan ılımlı toparlanmanın ikinci sinyali, sanayiden sonra ipotekli konut satışından geldi. İpotekli konut satışında, şubatta ocak ayına göre yüzde 36 ile 2.5 yılın en büyük artışı yaşandı.


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