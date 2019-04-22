Kolombiya'da toprak kayması: 17 ölü

Ülkenin güneybatısında Cauca yönetim bölgesine bağlı Rosas kasabasında sağanak yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 17 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kolombiya'da toprak kayması: 17 ölü22.04.2019 12:47
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