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Kolombiya'da toprak kayması: 17 ölü

22.04.2019 12:47

Ülkenin güneybatısında Cauca yönetim bölgesine bağlı Rosas kasabasında sağanak yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 17 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


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