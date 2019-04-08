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Kocaeli'nde şantaj skandalı! Birlikte olduğu kadınların kabusu oldu...

08.04.2019 15:44

Kocaeli’de tanıştıktan sonra gönül ilişkisi kurduğu kadınlardan fotoğraf ve video ile şantaj yaparak para aldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.


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