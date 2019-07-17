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Kocaeli'de şiddetli yağış ve rüzgar ağaçları devirdi: 4 otomobil hasar gördü

17.07.2019 12:51

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar ağaçları devirdi. Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Tren Garı karşısındaki otoparkta bir ağaç park halinde bulunan 4 ağacın üzerine devrildi. Ağaç devrilmesinin ardından can kaybı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.


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