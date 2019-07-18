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Kocaeli'de genç kızın otobüsten düştüğü olayda dikkat çeken detay

18.07.2019 11:46

Kocaeli Gebze'de Günay Gönülaçar isimli genç kız, önceki gün dengesini kaybederek halk otobüsünün açık olan kapısından düşüp yaşamını yitirdi. Genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. O dehşet anından birkaç saniye öncesinde ise Günay Gönülaçar'ın yanındaki kişiye gizlice bir şey verdiği görüldü.


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