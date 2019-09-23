Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çekilen hakim hakkında HSK'dan açıklama geldi 23.09.2019 18:20

Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren ve hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan kadın hakimin mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirmişti. İki yıl önce vergi müfettişlerinin yaptığı denetimlerde, Kıvanç Tatlıtuğ'un adına, 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edilmişti. Ve vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle beş yıla kadar hapsi istenen Tatlıtuğ, hakim karşısına çıkmıştı. Dava çıkışında görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un kıyafetinin sosyal medyada çok konuşulan hakim ile çekilen fotoğraftaki kıyafeti ile aynı olması dikkatli gözlerden kaçmadı. Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden bu fotoğraf ile ilgili açıklama geldi...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirmişti. Bu konuyla ilgili olarak oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada çok konuşulan fotoğraf için açıklama yapmıştı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan olay yaratan fotoğrafla ilgili son dakika bir açıklama daha geldi...

HSK BAŞKANVEKİLİ MEHMET YILMAZ'IN İLK AÇIKLAMASI

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bir Hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medya da yayımlanması akabinde HSK re'sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullandı.

HSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması nedeniyle inceleme başlatılan hakimin eyleminin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığının tartışılacağını, eylemle ilgili Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacağını bildirdi.

Bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatılmıştı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN DAVASINA BAKAN HAKİM DEĞİL

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakim ve film yıldızının sosyal medyada yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur." ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Yılmaz, inceleme tamamlanca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığının tartışılacağını belirterek, hakimin eylemiyle ilgili 6 Mart 2019 tarihli HSK Genel Kurulunda kabul edilen ve 11 Mart 2019'da kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacağını aktardı.

Yılmaz, paylaşımında Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı davayla ilgili tutanağı da paylaştı. Duruşma tutanağında, Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin fotoğrafı paylaşan hakimden farklı bir isim olduğu görülüyor.