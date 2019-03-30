Haberler Web TV Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? Yaz lastiği ne zaman takılacak?

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? Yaz lastiği ne zaman takılacak?

30.03.2019 18:30

Milyonlarca araç sahibi bahar ayının gelmesiyle beraber yaz lastiklerinin ne zaman takılacağını merak ediyor. Kış lastiklerinin kullanım süreleri 1 Nisan'da bitiyor. Ticari araçlar (ticari taksi, minibüs, dolmuş, otobüs, kamyon, kamyonet gibi) için zorunlu olan kış lastiği her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında araçlara takılıyor. Hususi olarak kullanılan araçlarda kış lastiği zorunluluğu olmasa da trafikte daha güvenli ve rahat hareket etmek için kış lastiğinin tercih edilmesi gerekiyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları