Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? Yaz lastiği ne zaman takılacak? 30.03.2019 18:30

Milyonlarca araç sahibi bahar ayının gelmesiyle beraber yaz lastiklerinin ne zaman takılacağını merak ediyor. Kış lastiklerinin kullanım süreleri 1 Nisan'da bitiyor. Ticari araçlar (ticari taksi, minibüs, dolmuş, otobüs, kamyon, kamyonet gibi) için zorunlu olan kış lastiği her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında araçlara takılıyor. Hususi olarak kullanılan araçlarda kış lastiği zorunluluğu olmasa da trafikte daha güvenli ve rahat hareket etmek için kış lastiğinin tercih edilmesi gerekiyor.