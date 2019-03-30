Milyonlarca araç sahibi bahar ayının gelmesiyle beraber yaz lastiklerinin ne zaman takılacağını merak ediyor. Kış lastiklerinin kullanım süreleri 1 Nisan'da bitiyor. Ticari araçlar (ticari taksi, minibüs, dolmuş, otobüs, kamyon, kamyonet gibi) için zorunlu olan kış lastiği her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında araçlara takılıyor. Hususi olarak kullanılan araçlarda kış lastiği zorunluluğu olmasa da trafikte daha güvenli ve rahat hareket etmek için kış lastiğinin tercih edilmesi gerekiyor.
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? Yaz lastiği ne zaman takılacak?30.03.2019 18:30
- Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? Yaz lastiği ne zaman takılacak?
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