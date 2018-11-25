Kırklareli'nde feci kaza: Ölüler ve çok sayıda yaralı var

Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde feci kaza: Ölüler ve çok sayıda yaralı var25 Kasım 2018, Pazar
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