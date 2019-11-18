Kimse Bilmez 22. son bölümde Sevda ve Ali'nin zorluklarla başa çıkma sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi! 18.11.2019 10:16

Atv ekranlarında Pazar günü izleyicisi ile buluşan Kimse Bilmez'de Ali karakterine hayat veren Keremcem ile Sevda karakterine hayat veren Özgü Kaya'nın zorlukların üstesinden gelme sahnesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevda ve Ali'nin kavuşamama hikayesinde yaşadığı zorluklar Sevda'ya ağır gelmeye başladı. Ali'nin oğlunu kaybetmesine rağmen onca yükün altından kalkıp dimdik ayakta olması Sevda'yı yüreklendiriyor. Ancak Ali'nin bunu nasıl yaptığını bilmeyen Sevda Ali'ye bunu nasıl başardığını, üstesinden nasıl geldiğini soruyor. Önce intikamını alırsa her şeyin geçeceğini sandığını belirten Ali, intikamını almasına rağmen içinin rahat olmadığını ve Allah'a sığındığını ifade ediyor. İşte Kimse Bilmez 22. son bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen sahne!

Kimse Bilmez 22. son bölümde Ali'nin Sevda'ya verdiği öğüt geceye damga vurdu. Oğlunu kaybeden ve akabinde yaşadığı zorluklara rağmen hala dimdik ayakta durmayı başaran Ali, Sevda ile zor günlerin üstesinden nasıl geldiğini paylaşıyor. Sevda ise yaşadıklarının yükünden kurtulmak istediği bir anda Ali'nin sözlerini hatırlayarak Allah'a sığınıyor. Önce abdest alıp sonra da namaz kılan Sevda'nın içinden çıkmaya çalıştığı durum ve dimdk ayakta kalma mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki Kimse Bilmez 22. son bölümde neler yaşandı?

KİMSE BİLMEZ 22. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey'in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot'un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır.