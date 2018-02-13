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Kim Kardashian'ın soyağacının Erzurum ve Kars'a uzandığı ortaya çıktı

12 Şubat 2018, Pazartesi
Ünlü ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın soyağacı ortaya çıkarılması ve Kardashian’ın dedelerinin Kars ve Erzurum’da yaşadığının ileri sürülmesine Kars Karakale Köylüleri tepki gösterdi.
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