Kılıçdaroğlu'nun İstanbul iftirasına Erdoğan'ın sözleriyle yanıt 21 Kasım 2018, Çarşamba

Bugüne kadar sürekli yalan yanlış argümanlar ile AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a saldıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada da bu huyundan vazgeçmedi. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada yüzü kızarmadan yalan söyleyerek AK Parti yönetiminin İstanbul'un 20 yıllık dönemde hiçbir sorununu çözmediğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları dur durak bilmiyor. Yerel seçimler öncesi yalanın dozajını arttıran Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde CHP'li Muğla Belediyesi'nin ildeki her ilçeye okul yaptırdığı yalanını söylemiş, sonra da gerçek ortaya çıkınca kıvırmıştı. Bu kez de dün CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 20 yılda İstanbul'un hiçbir sorununu çözmediğini, hatta üstüne yeni sorunlar yarattığını iddia etti.

İşte Erdoğan ve AK Parti döneminde İstanbul'a yapılanlar

ERDOĞAN YÖNETİMİNDE İSTANBUL ÇAĞ ATLADI

Oysa gerçek hiç de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi değildi. Erdoğan'ın İstanbul'a belediye başkanı olmasından önce su sorunu ile cebelleşen İstanbul'un her köşesinde de çöp dağları vardı. Belediyenin yönetimini 1994 yılında CHP'den devralan Erdoğan; çöp dağları, su sorunu ve hava kirliliğine yaptığı çalışmalar ile çözüm bulmuş ve bu problemleri ortadan kaldırmıştı.

ÜMRANİYE FACİASI CHP DÖNEMİNDE YAŞANDI

İstanbul Ümraniye'deki çöplüğün patlaması sonucu 1993 yılında 27 vatandaşımız ölmüş, 12 vatandaşımız ise kaybolmuş ve cesedine dahi ulaşılamamıştı. Erdoğan'ın görevi devralması ile birlikte İstanbul'un çöp problemi ortadan kaldırıldı ve bir daha böyle bir facia ile karşı karşıya kalınmadı.

HALİÇ TEMİZLENDİ

Kokusundan yanına bile yaklaşılmayan Haliç temizlendi. Öncesinde İstanbul'un tüm pisliğinin aktığı Altın Boynuz olarak da bilinen Haliç'teki pisliğin temizlenmesinin ardından bu deniz yeniden balıkların yaşam alanına döndü.

ULAŞIMDA DEVRİM

İstanbul'un en büyük problemlerinden biri olan ulaşımda da, AK Parti döneminde büyük bir devrim yaşandı. İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek için Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi birçok dev proje yapıldı. İstanbul'da raylı ulaşım imkanı geliştirildi.