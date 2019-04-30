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Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Bana saldıranlar PKK'lıydı

30.04.2019 16:04

PKK'nın siyasi ayağı HDP ile iş birliği yaptıktan sonra şehit cenazesine katılan ve burada şehit yakınları tarafından tepkiyle karşılaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Akkuzulu köyünde de Akrep aracına bindim. Onların da PKK'dan hiçbir farkı yoktu. Bana saldıranlar aynı zamanda PKK'lı" dedi.


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