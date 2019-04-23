Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine yalanlama 23.04.2019 18:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkari’de şehit düşen Yener Kırıkcı’nın cenazesine gitmesiyle ilgili "Aileyle, muhtarla görüşüldü." açıklamasında bulundu, Şehidin ailesi ve köyün muhtarı ise "Kılıçdaroğlu’nun gelmesini istemiyorduk” diye konuşmuştu..