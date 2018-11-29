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Kılıçdaroğlu Türkiye'yi Almanya'ya şikayet etti

29 Kasım 2018, Perşembe

Almanya’ya ziyaret düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine Türkiye’yi şikayet etti. Alman gazetesi için makale kaleme alan Kılıçdaroğlu, Türkiye’de son 15 yılda elde edilen kazanımları görmezden geldi. Skandal ifadelerde bulundu.


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