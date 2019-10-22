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Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği küstah mektubu okudu, CHP'liler alkışladı

22.10.2019 15:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında ABD Başkanı Trump tarafından Başkan Erdoğan'a gönderilen skandal mektubu kürsüden okudu. CHP'li vekiller ise küstah ifadeler içeren Trump'ın mektubuna destek vererek alkışladı. Başkan Erdoğan, Trump’ın gönderdiği mektubu yırtıp çöpe atarak "Zamanı geldiğinde cevap verilecek" demişti.


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