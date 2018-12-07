Kılıçdaroğlu şov yapayım derken rezil oldu 07 Aralık 2018, Cuma

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'nin belediyecilikteki başarısızlığı bir kez daha gündemde! Katıldığı bir televizyon programında partisinin belediyecilik anlayışı eleştirilen Kılıçdaroğlu, topu gençlere attı. Programa katılan gençlere CHP'nin belediyecilikteki başarısını soran Kılıçdaroğlu beklediği cevabı alamayınca rezil oldu! İşte o anlar...