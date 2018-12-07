Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'nin belediyecilikteki başarısızlığı bir kez daha gündemde! Katıldığı bir televizyon programında partisinin belediyecilik anlayışı eleştirilen Kılıçdaroğlu, topu gençlere attı. Programa katılan gençlere CHP'nin belediyecilikteki başarısını soran Kılıçdaroğlu beklediği cevabı alamayınca rezil oldu! İşte o anlar...
Kılıçdaroğlu şov yapayım derken rezil oldu07 Aralık 2018, Cuma
- Kılıçdaroğlu şov yapayım derken rezil oldu
- Yerli ve milli Hürjet Ankara'da görücüye çıktı
- Çukurova Belediyesi'ndeki dehşet anları kamerada
- Talip Bey: ''Eşim Fatma, Ağabeyim Mustafa Çakır ile kaçtı''
- Ankara'da otomobil dereye uçtu
- Çocuk parkındaki trafo bomba gibi böyle patladı
- Genç teknisyenin feci ölümü
- Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a yanıt
- Kadıköy açıklarında tekne kayalıklara çarptı
- Avengers: Endgame'in ilk fragmanı yayınlandı
- Mahmut Tanal'dan limonlu protesto
- Başkan Erdoğan, Kadir Turgut'un cenaze törenine katıldı! Kadir Turgut kimdir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.