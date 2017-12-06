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Kılıçdaroğlu, senin urganından korkmuyoruz!

05 Aralık 2017, Salı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Haber ve ATV'yi hedef alan skandal sözlerine A Haber çalışanları canlı yayında yanıt verdi. Turkuvaz Medya Grubu çalışanları hakaret ve tehditler savuran Kılıçdaoğlu'na "Biz ölümden korkmuyor" diye yanıt verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının yanıtı...
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